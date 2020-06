Piper Aircraft konnte einen weiteren Großauftrag an Land ziehen, Spartan College of Aeronautics and Technology hat 22 neue Piper Schulflugzeuge bestellt.

Den Auftrag hat Piper Aircraft aus Vero Beach, Florida am 15. Juni 2020 bekanntgegeben. Die Flugschule Spartan aus dem US-amerikanischen Tulsa, Oklahoma bildet seit 1928 Piloten und Techniker aus, in diesen 92 Jahren hat Spartan mehr als 100.000 Piloten ausgebildet. Spartan setzt seit Jahrzehnten auf Schulflugzeuge von Piper. Die ersten zwölf Flugzeuge aus diesem Auftrag konnten bereits Ende 2019 an Spartan übergeben werden, dabei handelte es sich um zehn Piper Archer und zwei Piper Seminole. Die letzten zehn Piper Archer aus dieser Bestellung sollen im vierten Quartal an die Flugschule Spartan übergeben werden.

