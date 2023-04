Platoon Aviation erhält den sechsten PC-24

Mit der Übergabe des Super Versatile Jets mit der Seriennummer 306 wird die Flotte des deutschen Charter Betreibers innerhalb von drei Jahren auf sechs PC-24 wachsen. Anlässlich der AERO Friedrichshafen betonte Deniz Weissenborn, Geschäftsführer des Hamburger Unternehmens Platoon Aviation, die ungebrochene Nachfrage nach schnellen und direkten Verbindungen zu allen europäischen Destinationen: «Neben Geschäftsreisen sind im Sommer besonders südliche Feriendestinationen wie Nizza, Olbia oder Paris gefragt. Unsere Strategie, erstklassigen Service in Kombination mit dem geräumigsten und komfortabelsten Jet seiner Klasse anzubieten, ist ein voller Erfolg. Unsere Kunden schätzen die Kabinengrösse, die sonst nur in «Mid-Size Jets» vorhanden ist sowie die bequemen und individuell verstellbaren Sitze der achtplätzigen Executive-Ausstattung. Besonders bei Ferienreisen sind der grosse Frachtraum und das Frachttor des PC-24 ein riesiger Pluspunkt. So können Koffer- und Sportausrüstungen einfach und sicher in der Kabine mitgeführt werden.»

Ignaz Gretener, VP General Aviation von Pilatus, freute sich anlässlich der AERO Friedrichshafen auf den Ausbau der Zusammenarbeit in naher Zukunft: «Platoon bietet mit seinen europaweiten Charters einen Service, den nur der PC-24 perfekt bieten kann. Denn schneller und direkter auch auf kleine und entlegene Flugplätze mit sehr kurzen ‘Runways’ landen zu können, bedeutet eine massive Zeitersparnis für die Kunden. Sie minimiert damit die Transferzeiten an das Reiseziel immens.»

Erfolgreicher Business-Jet Betreiber

Das hervorragend ausgebildete und vor allem junge Team des Charterunternehmens hat mit der Zertifizierung als eigenständiger Air Operator (AOC) im Dezember 2022 einen weiteren wichtigen Meilenstein in der noch kurzen Unternehmensgeschichte erreicht. Das Unternehmen mit Sitz in Hamburg wuchs seit seiner Gründung im Jahr 2021 auf 50 Mitarbeitende und hat 35 Pilotinnen und Piloten unter Vertrag.

