Pilatus Porter auf Ferryflug abgestürzt

Der letzte Pilatus PC-6 Turbo Porter, der am vergangenen Montag die Pilatus Flugzeugwerke in Stans verlassen hat, ist auf dem Ablieferungsflug nach Indonesien bei Kreta ins Meer gestürzt.

Bei diesem tragischen Unfall auf dem Überführungsflug nach Indonesien ist der ältere Pilot ums Leben gekommen, der jüngere Kollege überlebte den Absturz.

Am vergangenen Montagmorgen, den 12. Dezember 2022, übergaben die Pilatus Flugzeugwerke die beiden letzten in Stans gebauten PC-6/B2-H4 Pilatus Turbo Porter PK-SND (Seriennummer 1018) und PK-SNF (Seriennummer 1019) an Smart Aviation. Der indonesische Kunde Smart Aviation besitzt bereits drei Turbo Porter. Mit der Ablieferung des letzten PC-6 endete nach 63 Jahren die Produktion von neuen PC-6 bei den Pilatus Flugzeugwerken in Stans.

Am Montag, den 12. Dezember 2022 starteten die beiden Piloten mit dem letztgebauten PC-6 Turbo Porter mit der Seriennummer 1019 und dem Kennzeichen PK-SNF Richtung Indonesien. Der Überführungsflug führte von Buochs zuerst nach Maribor, danach nach Podgorica und von dort weiter nach Heraklion. Am Donnerstagmorgen, 15. Dezember, um kurz nach 9 Uhr Ortszeit starten sie Richtung A?gypten. Doch unmittelbar nach dem Start gab es Probleme. Gemäß Medienberichten setzten die Piloten einen Notruf ab, Flugradaraufzeichnungen weisen darauf hin, dass sie gewendet haben und nach Heraklion zurückfliegen wollten. Doch dann stürzte der letzte Porter aus rund 430 Metern Höhe ins Meer.

SkyNews