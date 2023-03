Phenom 300 bestverkaufter Light Jet

Der Phenom 300 Privatjet von Embraer ist seit 11 Jahren in Folge der am meisten verkaufte leichte Businessjet.

Embraer lieferte im Jahr 2022 insgesamt 59 Geschäftsreisejets vom Typ Phenom 300 aus, damit ist der Phenom 300 erneut der bestverkaufte Jet in dem Segment der leichten Businessjets. Der Phenom 300 ist seit dem Jahr 2008 auf dem Markt, seit seiner Einführung konnte der brasilianische Flugzeugbauer mehr als 700 Phenom 300 ausliefern.

Der Phenom 300 Privatjet steht in 36 Ländern im Einsatz und hat fast eine Million und achthunderttausend Flugstunden absolviert. Diese Erfolge unterstreichen den guten Ruf von Embraer in Bezug auf Sicherheit, Qualität, kontinuierliche Verbesserung und Innovation dieser Flugzeuge, die sich durch beste Eigenschaften wie Reichweite, Geschwindigkeit, Druckausgleich in der Kabine und branchenführende Technologie in ihrer Klasse auszeichnen.