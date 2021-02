Die Flugschule Legacy Flight Training hat einen neuen Simulator für die Piper M600/SLS in Betrieb genommen, der Simulator wird am Hauptsitz in Vero Beach betrieben.

Der neue Simulator von FRASCA International wurde am 1. Februar 2021 bei Legacy Flight Training in Vero Beach, Florida in Betrieb genommen. Der Simulator für die Piper M600 Malibu Meridian wird zum wichtigen Bestandteil für die Schulung auf diesem einmotorigen Turbopropeller Flugzeug. Legacy Flight Training bietet bereits seit Längerem Lehrgänge für die Piper M600 an.

Piper Malibu Meridian