Mehr Reichweite für den HondaJet

Die Honda Aircraft Company hat während der NBAA BACE Messe in Orlando den HondaJet Elite II lanciert.

An der EBACE 2018 in Genf hat Honda Aircraft den verbesserten HondaJet Elite vorgestellt, an der US-amerikanischen Fachmesse für Business Jets hat die Firma nun mit dem HondaJet Elite II nachgelegt. Der HondaJet Elite II soll über eine höhere Reichweite verfügen, dazu kommen bessere Leistungsdaten beim Start und der Landung. Die Reichweite soll laut Honda Aircraft von 1.437 Nautischen Meilen (2.661 km) um 110 Nautische Meilen auf 1.547 Nautische Meilen (2.865 km) erhöht werden. Die Reichweitenverbesserung konnte durch grössere Tanks erreicht werden, das maximale Stargewicht wurde dabei um 90 Kilogramm auf 5.035 Kilogramm erhöht.

Neben den verbesserten Flugleistungen soll auch die Kabineneinrichtung neugestaltet werden. Die Kunden können zwei neue Designoptionen mit neuen Materialien und zusätzlichen Farben wählen. Die Ingenieure haben auch die Kabinenakustik überarbeitet, damit der Jet im Innenraum noch leiser wird.

Das Cockpit wird eine automatische Schubsteuerung erhalten, diese wird auch das Garmin HomeSafe Notlandesystem möglich machen. Der HondaJet Elite II soll in den kommenden Wochen zugelassen werden und die ersten Auslieferungen sind noch in diesem Jahr geplant.