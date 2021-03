Blue Line Aviation aus Florida hat bei Diamond Aircraft 50 Schulflugzeuge fest bestellt und den Auftrag mit 50 weiteren Maschinen als Optionen versüßt. Diesen Mega Auftrag hat Diamond Aircraft am 5. März 2021 bekanntgegeben. Weder Diamond Aircraft noch die Flugschule Blue Line Aviation haben bekanntgegeben, wie sich der Auftrag auf die einmotorige DA40 NG und zweimotorige DA42 VI unterteilt. In die Bestellung wurde auch ein Diamond Simulator eingehandelt.

Blue Line Aviation wurde vor gut acht Jahren gegründet und baut momentan an ihrem neuen Hauptsitz auf dem Johnston Regional Airport (KJNX) in North Carolina für sechzehn Millionen US-Dollar ein neues Trainingszentrum auf.