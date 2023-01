Jubiläums Cessna Caravan ausgeliefert

Textron Aviation hat am 13. Januar 2023 die Übergabe der 3000sten Cessna Caravan bekanntgegeben, das Jubiläumsflugzeug ging an Azul Conecta in Brasilien.

Bei der Jubiläumsmaschine handelt es sich um eine Cessna Grand Caravan EX. Die Mitarbeiter von Textron Aviation und Vertreter von Azul Conecta feierten diesen bedeutenden Meilenstein mit einer besonderen Übergabezeremonie am Standort von Textron Aviation in Independence im Bundesstaat Kansas.

Die Grand Caravan EX wird von einer PT6A-140 Turbine mit einer Leistung von 867 Wellen PS angetrieben. Die Cessna Caravan EX kann auf einer Höhe von 10.000 Fuß (3.050 m) Geschwindigkeiten von 184 Knoten (340 km/h) erreichen. Die EX Variante kann als Option auch mit Schwimmern von Wipaire ausgestattet werden, was bei der Grand Caravan bisher nicht möglich war. Das Cockpit ist mit einem modernen Garmin G1000 ausgerüstet. Die Cessna Grand Caravan EX kann mit bis zu 14 Sitzplätzen ausgestattet werden.

Die Cessna Caravan ist seit 1984 am Markt verfügbar und wird momentan in vier Versionen gebaut. Die Caravan 208, die Grand Caravan EX 208B, die Caravan Amphibian und die Grand Caravan EX Amphibian.