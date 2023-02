Jetfly erhält zehnten PC-24

Pilatus hat den zehnten PC-24 Super Versatile Jet im unverkennbaren Philippe Starck Design an Jetfly übergeben.

Es ist ein weiterer Meilenstein in der erfolgreichen, über 20-jährigen Zusammenarbeit zwischen dem aktuell weltweit grössten PC-24 Betreiber, dem luxemburgischen «Fractional-Ownership»-Anbieter und Pilatus.

Jetfly wurde 1999 gegründet und ist heute vor allem in Westeuropa aktiv. Bei Jetfly besitzt jeder Kunde einen Anteil an einem Flugzeug und ist damit berechtigt, das Flugzeug zu nutzen, wann immer er es wünscht.

Cédric Lescop, CEO von Jetfly, sagte anlässlich der Übergabe des zehnten PC-24: «Seit der Übernahme des ersten PC-24 in unsere Flotte im Jahr 2018 wollten immer mehr Kunden mit diesem unglaublich geräumigen und vielseitigen Jet fliegen. Für uns ist es das perfekte Flugzeug, unsere Passagiere schätzen und lieben es!

Der weltweit erste Super Versatile Jet

«Unsere Kunden geniessen die helle, überaus grosse Kabine mit acht individuell verstellbaren Sitzen. Der grosszügige Laderaum und das Frachttor ermöglichen die Mitnahme von grossem oder sperrigem Gepäck. Die Passagiere schätzen ausserdem, dass mit dem PC-24 auf sehr kurzen Pisten gelandet werden kann. Dank dieser einzigartigen Fähigkeit ist es möglich, Destinationen anzufliegen, die sonst kein anderer Jet erreicht: So fliegen wir beispielsweise den Flughafen von St. Tropez/La Môle oder Gstaad an. Wir bringen unsere Passagiere also schneller und näher ans Ziel und sie sparen wertvolle Zeit. Das geht nur mit dem PC-24», stellt Lescop weiter klar.

Ungebremste Nachfrage nach dem PC-24

Ignaz Gretener, VP General Aviation bei Pilatus, ergänzt: «Jetfly bietet seinen Kunden einen perfekten Service. Es ist bemerkenswert zu sehen, wie wir seit der Einführung der PC-24 Flotte im Jahr 2018 sowohl in den USA wie auch in Europa mehrere «Fractional-Betreiber» aufbauen konnten. Immer mehr Kunden möchten auf die ergonomische Ausstattung, Flexibilität und die Sicherheit unseres ‘Swiss Made’ Business Jets nicht mehr verzichten. Zusätzlich sprechen auch die verbrauchseffizienten Turbofan-Triebwerke, welche mit nachhaltigem Treibstoff, sogenanntem Sustainable Aviation Fuel (SAF) betrieben werden können, für einen effizienten Einsatz.

Über Jetfly

Mit 20 Jahren Erfahrung und über 200 000 Flugstunden ist Jetfly, mit Hauptsitz in Luxemburg, Pionier im Bereich Teileigentum. Das Unternehmen beschäftigt insgesamt 430 Mitarbeiter, darunter 190 eigene Piloten. Nicht nur in der Geschäfts- sondern auch in der Privatluftfahrt, betreibt die Jetfly Gruppe mit insgesamt 60 Flugzeugen, bestehend aus 48 Pilatus PC-12 und zwölf Pilatus PC-24 Super Versatile Jets, Europas grösste Pilatus Flotte.