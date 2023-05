Jet Aviation stellt an EBACE SAF bereit

Jet Aviation hat bekannt gegeben, dass sie in Zusammenarbeit mit TotalEnergies während der European Business Aviation Conference and Exhibition (EBACE) nächste Woche in ihrem Genfer Abfertigungsgebäude SAF (Sustainable Aviation Fuel) für Eigentümer und Betreiber bereitstellt. Dies ist das zweite Jahr, in dem Jet Aviation SAF vor Ort für die Besucher der Ebace bereitstelle, teilt sie mit.

Jet Aviation hat eigenen Angaben zufolge für die Messe in Genf einen Vorrat von 30-prozentigem SAF von TotalEnergies, einem globalen Multi-Energie-Unternehmen, das Biokraftstoffe herstellt, importiert. Der Treibstoff wird zwischen dem 19. und 26. Mai in Jet Aviations Genfer FBO für Besitzer und Betreiber erhältlich sein.

„Wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit TotalEnergies zu erneuern und SAF auch dieses Jahr wieder auf die Ebace zu bringen“, sagt Joao Martins, Jet Aviations Vizepräsident für FBO-Betrieb in Europa und GM Zürich. „SAF ist ein wichtiger Teil unserer Bemühungen für eine nachhaltigere Zukunft, für die Branche und für Jet Aviation. Wir waren das erste Unternehmen, das SAF in die Schweiz brachte, und zwar im Rahmen einer temporären Versorgung für das Weltwirtschaftsforum 2020. Seither arbeiten wir mit verschiedenen Interessengruppen zusammen, um die Verfügbarkeit in der Region und weltweit zu erhöhen.“

Im Jahr 2019 war Jet Aviation der erste Anbieter, der am Flughafen Van Nuys, Kalifornien, nachhaltigen Treibstoff in Form einer Treibstoffmischung anbot. 2020 versorgte das Unternehmen die Schweiz anlässlich des Weltwirtschaftsforums vorübergehend mit SAF. 2021 wurde eine permanente Versorgung mit SAF bei Jet Aviation Amsterdam eingeführt, gefolgt von Singapur im Jahr 2022. Im selben Jahr unterzeichnete das Unternehmen das 2030 Ambition Statement des Weltwirtschaftsforums, „Clean Skies for Tomorrow“. Jet Aviation stellt über Book & Claim SAF für alle Kunden weltweit zur Verfügung und ist das einzige Unternehmen weltweit, das in seinem FBO am Flughafen Seletar kundenspezifische SAF-Mischungen anbietet.

SkyNew, Jet Aviation