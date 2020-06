Der H145 Hubschrauber mit dem neuen Fünfblattrotor wurde an der Heli-Expo 2019 im US-amerikanischen Atlanta vorgestellt, dabei konnte Airbus Helicopters für fast alle Marktsegmente, in denen sich der Mehrzweckhubschrauber H145 bewegt, Erstkunden für die Modifikation finden. Der Fünfblattrotor führt bei dem H145 Turbinenhubschrauber zu besseren Leistungswerten in fast allen Flugbereichen. Der H145 verfügt über zwei Safran Arriel 2E Turbinen mit vollelektronischer FADEC Triebwerksteuerung, der Mehrzweckhubscharuber findet in fast allen Bereichen, wo Helikopter eingesetzt werden, Verwendung, er kann auch unter Instrumentenflugbedingungen eingesetzt werden. Bei dem H145 handelt es sich um einen der Meistverkauften Leichthelikopter.

Aktuelle FliegerWeb News Sendung vom 15. Juni 2020

