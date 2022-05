Gulfstream Aerospace Corporation wird mit fünf Business Jets auf dem Außengelände an der EBACE 2022 vertreten sein.

Gulfstream wird auf dem Außengelände an der EBACE in Genf mit einer G280, einer G500, einer G600, einer G700 und einer G650ER vertreten sein. Neben diesen fünf exklusiven Geschäftsreiseflugzeugen der Oberklasse, wird sich Gulfstream mit einem starken Auftritt im Innenbereich des PALEXPO Gebäudes präsentieren. In diesem Jahr hat sich der renommierte Business Jet Hersteller aus dem US-amerikanischen Savannah auf rund 200 Quadratmetern eingemietet.

Neben Gulfstream ist auch Qatar Executive mit einer Gulfstream G600 anwesend.

Die EBACE 2022 findet von Montag, den 23. Mai, bis und mit Mittwoch, den 25. Mai, statt.