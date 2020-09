Erste Embraer Phenom 100EV in Deutschland übernommen Atlas Air Service begleitet die erste Embraer Phenom 100EV für einen deutschen Kunden: aus dem Herstellerwerk in Melbourne (Florida, USA) startend, landet der Light Jet in Norfolk (USA) zur amerikanischen Export-Verzollung. In Bangor (USA) werden die Rettungsinseln, die für eine Atlantiküberquerung vorgeschrieben sind, aufgenommen. Nach weiteren Zwischenstops landet der Jet Anfang September in Bremen. Atlas Air Service übernahm die technische Abnahme des Flugzeugs beim Hersteller, organisierte die Überführung und erledigte alle notwendigen Import-, Zoll- und Zulassungsformalitäten in Deutschland. Die Bremer übernehmen ebenso die Überwachung und Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit (CAMO) sowie die Wartung der Maschine. Die Phenom 100 EV ist eine Weiterentwicklung der Vorgängerversion mit größerem Gangbereich und robuster Einstiegstreppe. Zudem erlauben leistungsfähigere Triebwerke eine gesteigerte Höchstgeschwindigkeit von 405 Knoten und eine Reichweite von 2.182 km. Im Cockpit ist das Avionikpaket Prodigy Touch installiert, das auf dem Garmin G3000 basiert und bereits in der Phenom 300 verbaut ist. Das Prodigy Touch ist das erste Touchscreen-Flightdeck in einem Light Jet. Das Familienunternehmen Atlas Air Service ist in diesem Jahr 50 Jahre alt geworden und hat sich für die Flugzeugmarken Embraer, Cessna und Beechcraft europaweit einen Namen gemacht. „Wir bieten wirklich alle Serviceleistungen für eine komplexe Flugzeugkaufabwicklung an: Beratung, Kaufvermittlung, Zulassung, Instandhaltung, Flugzeugmanagement und Charter. Wir haben viele Jahre Erfahrung und unzählige Flugzeuggeschäfte abgewickelt – unsere Kunden wertschätzen unsere Qualität und Unabhängigkeit “, so Hans Doll, Director Sales bei Atlas Air Service AG.

