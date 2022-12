Erste Pilatus PC-12 NGX für Tradewind Aviation

Tradewind Aviation hat anfangs Dezember ihren ersten PC-12 NGX im Rahmen einer feierlichen Übergabe am Standort der Pilatus Tochtergesellschaft in Broomfield, Colorado, entgegengenommen.

Im Laufe der nächsten fünf Jahre werden insgesamt 20 PC-12 NGX an den Hauptsitz von Tradewind in Oxford, Connecticut, ausgeliefert.

Pilatus und Tradewind Aviation Mitarbeitende versammelten sich am Rocky Mountain Metropolitan Airport, um gemeinsam diesen Meilenstein zu feiern. David Zipkin, Mitgründer und Marketingleiter von Tradewind, sagte: «Wir freuen uns sehr über die Auslieferung des ersten von 20 brandneuen Pilatus PC-12 NGX. Tradewind ist der grösste US-Betreiber von PC-12 für private Charterflüge. Diese neuen Flugzeuge bieten uns die Möglichkeit, weiter zu wachsen und unseren Kunden das bestmögliche Flugerlebnis zu gewähren. Der PC-12 NGX bietet die perfekte Kombination aus Effizienz, Komfort und herausragender Leistung. Mit dem PC-12 NGX können schwer erreichbare Ziele schneller angeflogen werden, sodass unsere Kunden wertvolle Reisezeit sparen und sich darauf konzentrieren können, was für sie wirklich wichtig ist.»

Die moderneste einmotorige Turboprop-Maschine von Pilatus, der PC-12 NGX, wird Tradewinds Flotte von PC-12 Flugzeugen ergänzen und damit das private Charterangebot in Nordamerika und der Karibik weiter ausbauen.

Thomas Bosshard, Präsident und CEO der Pilatus Tochtergesellschaft, der Pilatus Business Aircraft Ltd, sagte: «Die Nachfrage nach dem branchenführenden PC-12 ist sehr stark, wie sich in der weltweit wachsenden Flotte aus mittlerweile beinahe 2000 Flugzeugen und zehn Millionen Flugstunden zeigt. Unsere Kunden, darunter viele Flotten- und Charterbetreiber, schätzen die Zuverlässigkeit, die Leistung und den hohen Komfort, welcher der PC-12 NGX bietet. Wir freuen uns diese feierliche Auslieferung mit Tradewind zu zelebrieren und auf diese Weise ihr zukünftiges Wachstum und ihren Erfolg zu würdigen.»

Eric Zipkin, ergänzte: «Ich bin stolz auf alles, was das Team von Tradewind in den letzten 20 Jahren erreicht hat. Von den bescheidenen Anfängen mit einem einzigen Flugzeug sind wir auf eine Flotte von 23 Flugzeugen und einem Team von über 220 Mitarbeitenden angewachsen. Wir haben Tradewind als Marktführer in den Premium-Märkten im Nordosten der USA und der Karibik etabliert. Die kontinuierliche Investition und Erweiterung unserer Pilatus Flotte ist ein Beweis für das anhaltende Wachstum von Tradewind und die steigende Nachfrage nach privaten Charterflügen. Wir sind unseren treuen Passagieren und unserem Team dankbar, dass sie dies möglich machen.»

