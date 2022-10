Am 27. September 2022 startete das Elektroflugzeug Alice von Eviation Aircraft zu seinem erfolgreichen Jungfernflug, der erste Flug dauerte 8 Minuten.

Der erste Flug fand auf dem Grant County International Airport in Moses Lake statt. Alice hob am Morgen um 07:10 Uhr ab und landete acht Minuten später wieder auf dem Ausgangsflughafen. Bei dem ersten Flug sass Testpilot Steven Crane am Steuer der Alice, er stieg mit dem zweimotorigen Elektroflugzeug auf eine Höhe von 3.500 Fuss, absolvierte eine Platzrunde und landete nach dem Jungfernflug wieder auf dem Grant County International Airport. Laut DHL verlief der Jungfernflug problemlos.

Der Elektroflug hat sich im Modellbau durchgesetzt

1973 brachte Graupner den Hi-Fly mit zwei Elektromotoren, die auf der Endleiste montiert waren, auf den Markt. Zu diesem Zeitpunkt rechnete man beim Modellflug noch nicht damit, dass effiziente Elektromotoren die kleinen Benzinmotoren konkurrieren könnten. Heute nach knapp fünfzig Jahren hat sich der Elektromotor beim Modellflug weitestgehend durchgesetzt.

Ich bin gespannt, wie sich der Elektroflug bei der General Aviation und im Luftverkehr in Zukunft entwickelt.

Robert KÜHNI