Der erste PC-12 NGX fliegt in Japan

Der erste Pilatus PC-12 NGX wurde an das «Private Jet Membership» Unternehmen OpenSky Inc. Übergeben und fliegt nun hauptsächlich Destinationen innerhalb Japans an.

Es war bereits Abend, als der PC-12 NGX in der japanischen Millionenstadt Osaka nach dem Ferryflug aus der Schweiz ankam. Auch wenn im Voraus keinerlei Informationen dazu veröffentlicht wurden, warteten ausserhalb des Flughafens viele «Planespotter» gespannt auf die Ankunft des «Swiss Made» PC-12 NGX.

PC-12 NGX und PC-24

OpenSky Inc. bedient mit dem modernen PC-12 NGX eine anspruchsvolle Kundschaft und bietet ihnen ein einzigartiges Reiseerlebnis, das sich vom Produkt wie auch vom Service her von seiner Konkurrenz abhebt. Der japanische Betreiber wird im Herbst 2024 zusätzlich einen PC-24 Super Versatile Jet erhalten und mit diesem ebenfalls Flüge für Geschäftsreisende anbieten.

Shigeto Honda, CEO von OpenSky, sagt zum PC-12: «Seit seiner Ankunft hier in Japan, ist unser PC-12 NGX der absolute Renner. Ich hatte die Gelegenheit, bereits mehrere Strecken in der Kabine des PC-12 NGX zu fliegen und bin begeistert. Unsere ersten Kunden, die mit dem PC-12 geflogen sind, können ihn mit grosser Überzeugung als das beste Flugzeug seiner Klasse bezeichnen. Der Propeller-Low-Speed-Modus führt zu einer deutlichen Verringerung des Kabinenlärms und damit zu einem hohen Komfort für die Passagiere».

Ignaz Gretener, VP General Aviation von Pilatus, freut sich, dass der PC-12 NGX und bald auch der PC-24 in Japan im Einsatz sind: «Business-Kunden auf der ganzen Welt schätzen die einzigartigen Fähigkeiten des PC-12 NGX und PC-24. Das dynamische Team von OpenSky Inc. Aviation versteht es, dazu einen hochwertigen Service zu liefern. Wir danken diesem hervorragenden japanischen Unternehmen für das Vertrauen in Pilatus und sind stolz darauf, dass sich unsere Flugzeuge nun auch die in diesem wichtigen Markt bewähren können».

Über den PC-12 NGX

Der PC-12 NGX beinhaltet ein völlig neues Interieur von BMW Designworks, grössere Kabinenfenster, die vom PC-24 inspiriert sind, und Passagiersitze, die in ein Flachbett umfunktioniert werden können. Das neue PT6 E-SeriesTM-Triebwerk von Pratt & Whitney Canada verfügt über ein elektronisches Propeller- und Motor-steuerungssystem. Neue Avionik-Funktionen von Honeywell wie die Touchscreen-Steuerung, taktile Rückmeldung und ein «Propeller Low Speed»-Modus sowie eine voll integrierte automatische Schubregelung («Autothrottle») sind nur einige Features des neuen Cockpits.