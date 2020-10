Bei dem neusten ultra-wide-cabin Business Jet von Dassault geht es trotz Corona Virus vorwärts, das Flugzeug nähert sich seiner Fertigstellung und soll am 8. Dezember 2020 aus der Produktion gerollt werden. Dassault hat die Falcon 6X im März 2018 lanciert und damals informiert, dass der zweimotorige Business Jet ab dem Jahr 2022 am Markt verfügbar sein soll. Das neue Flugzeug ist anfangs 2020 in die Endfertigung gegangen und scheint nun fast fertig zu sein. Der erste Flug war bereits an der EBACE 2019 für das Jahr 2021 vorgesehen, dieser Termin rückt nun stetig näher. Nach dem Roll-out stehen die Bodentests auf dem Programm und dann steht der Jungfernflug an.

Der zweimotorige Falcon 6X Business Jet wird in der Klasse der ultra-wide-cabin Luxus Jets den grössten Rumpfquerschnitt haben und dadurch für die Passagiere einen extrem hohen Reisekomfort bieten. Die Maschine kann bis zu 16 Passagiere aufnehmen.

Angetrieben wird das Flugzeug durch das Pratt & Whitney Canada Pure Power PW812D Triebwerk, einer Ableitung aus dem PurePower PW800. Das Triebwerk mit Getriebefan wird bereits bei sechzehn Triebwerkvarianten verwendet und hat sich inzwischen während 585.000 Flugstunden bewährt. Das Triebwerk für die Falcon 6X steht jedoch noch in der Erprobung, dabei hat es bereits 1.600 Bodenlaufstunden und in einer ersten Testserie 200 Flugstunden an einer Boeing 747 absolviert, momentan steht es in der zweiten Flugtestphase.

Die Falcon 6X wird eine Reichweite von 5.500 Nautischen Meilen (10.186 km) nonstop überwinden können, die maximale Reisegeschwindigkeit soll bei Mach 0.90 liegen. Der Luxus Jet wird mit einer Geschwindigkeit von Mach 0.80 mit acht Passagieren und drei Besatzungsmitgliedern direkt von Paris nach Los Angeles, Hongkong oder Tokio fliegen können.

Die Falcon 6X wird rund 45 bis 50 Millionen US Dollar kosten.