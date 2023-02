Daher konnte 73 Turboprops ausliefern

Diese Ergebnisse unterstreichen gemäss Daher-Angaben die kontinuierliche Verbesserungsstrategie für diese Flugzeuge mit den beiden neuesten Versionen im Jahr 2022: die TBM 960 mit verbesserter digitaler Steuerung und die vergrösserte Kodiak 900.

„Die Geschäftsentwicklung des vergangenen Jahres war das Ergebnis des engagierten Einsatzes unserer Teams auf beiden Seiten des Atlantiks sowie unseres entschlossenen Engagements bei der Bewältigung der anhaltenden Herausforderungen in der Lieferkette der Luftfahrtindustrie und des Arbeitskräftemangels“, kommentierte Nicolas Chabbert, Senior Vice President des Geschäftsbereichs Aircraft von Daher. Er fügte hinzu, dass die Verkäufe im Jahr 2022 durch die Einführung der Kodiak 900 und der TBM 960 angekurbelt wurden, die dazu beitrugen, dass Daher einen noch nie dagewesenen Auftragsbestand für Flugzeuge verzeichnete. Wie in den Vorjahren wurde der Grossteil der 2022 ausgelieferten TBM an den Kundenstamm der TBM-Piloten/Eigentümer in Nordamerika geliefert (40 Flugzeuge), während die gestiegene Nachfrage aus Europa zu 11 Auslieferungen führte.

Was die Kodiak betrifft, so hat die Ankündigung der Erweiterung der Kodiak-Familie um die Kodiak 900 – in Verbindung mit der anhaltenden Beliebtheit der Kodiak 100 Serie III – das Marktinteresse an diesem STOL-Flugzeug im Jahr 2022 verstärkt. Im Laufe des Jahres wurden 17 Kodiak 100 an Kunden mit besonderen Anforderungen ausgeliefert, 16 in den USA, eine in Europa. Die Rumpfverlängerung um 3,9 Fuss bietet mehr Passagier- und Frachtraum, eine höhere Reisegeschwindigkeit von 210 Knoten und eine grössere Nutzlast bei einer maximalen Reichweite von 1129 nm.

Laut Chabbert ist die Resonanz der Betreiber auf die TBM 960 sehr positiv, und die in Betrieb befindliche Flotte wächst seit Beginn der Auslieferungen im Jahr 2022 stetig. Zu den Merkmalen dieses neuesten Mitglieds der TBM-Familie gehören das fortschrittliche PT6E-66XT-Triebwerk von Pratt & Whitney Canada und eine vollständig digitale elektronische Schubsteuerung (Engine and Propeller Electronic Control System/EPECS) sowie eine digital gesteuerte Kabine mit einem völlig neuen Umweltkontrollsystem, LED-Ambientebeleuchtung und elektrisch dimmbaren Fenstern.

Mit der am 4. November 2022 ins schweizerische Luftfahrtregister eingetragenen TBM 960 HB-KJT erhöht sich die Zahl der in der Schweiz stationierten TBM auf zwölf, was gemäss Angaben des Herstellers Daher für ein Land mit nur 8,7 Millionen Einwohnern eine beeindruckende Zahl ist. Der Vertreter von Daher TBM in der Schweiz ist SwissFly Aero mit Sitz in Zürich.

SkyNews