Daher bereitet sich für das weltweit größte Fliegerfest vor und wird am diesjährigen Air Venture (EAA) in Oshkosh mit zwei Flugzeugen präsent sein.

Daher wird an der EAA 2021 in Oshkosh wie gewohnt auf den Ausstellungsständen 387 bis 392 vertreten sein und dort ihre Flugzeuge und Dienstleistungen dem Publikum präsentieren. Daher zeigt in diesem Jahr zum ersten Mal die verbesserte Kodiak 100 Series III dem öffentlichen Publikum und bringt die modernste TBM 940, die mit dem HomeSafe™ Notlandesystem ausgerüstet ist, an die EAA.

„Es ist großartig, 2021 wieder auf der EAA AirVenture Oshkosh zu sein, unsere Flugzeuge zu präsentieren und Zeit mit Kunden, Partnern sowie den vielen Enthusiasten zu verbringen, die unsere Liebe zur Luftfahrt teilen“, sagte Nicolas Chabbert, Senior Vice President der Aircraft Division von Daher . „Diese hervorragende Gelegenheit für Meetings mit der weltweiten Luftfahrtgemeinschaft wird durch die Teilnahme von Kodiak- und TBM-Besitzern verstärkt. Bereits vorregistriert sind 109 TBM-Kunden, darunter Mitglieder der TBMOPA (TBM Owners and Pilots Association). Damit wird unser sehr schneller Turboprop der am stärksten vertretene einmotorige Turbinen-Flugzeugtyp auf der Messe.“

Die diesjährige EAA findet vom 26. Juli bis zum 1. August 2021 auf dem Oshkosh’s Wittman Regional Airport statt.