Unter Einhaltung der Hygienevorschriften fand das diesjährige Treffen vom 18. bis 20. September 2020 in Lindau am Bodensee statt. Friedrichshafen EDNY wurde als passender Airport gewählt. Dank der Nähe zur Schweiz und zu Österreich reisten die Teilnehmer aus diesen Ländern und aus Bayern und Baden-Württemberg mit dem Auto und zwei gar mit dem Boot über den Bodensee an. Dennoch konnte Friedrichshafen 11 Citation Jets und 3 weitere Flugzeuge für 2-3 Tage willkommen heißen. Der Bodensee Airport erwies sich als ausgesprochen kooperativ und kundenorientiert. Trotz reduzierter Belegschaft schienen die Mitarbeiter der Luftaufsicht sehr erfreut über die Wahl ihres Airports und froh endlich wieder ein Ereignis mitgestalten zu können. Die Teilnehmer trafen sich am Freitag zunächst zu einem Welcome-Empfang und einer anschließenden Werftbesichtigung bei AirPlus. Danach ging es zum Hotel Bayerischer Hof in Lindau, dem Tagungshotel. Bei einem zünftigen Abendessen im Brauereigasthof Max & Moritz aktivierten die Teilnehmer ihre Kontakte und nutzten die Gelegenheit zum regen fachlichen Erfahrungsaustausch. Der Samstag stand gänzlich im Zeichen der Hauptversammlung, angereichert mit vielfältigen Fachvorträgen. Da gab es großes Lob an die Organisatoren des Treffens, wiederholt wurde der Wunsch nach einem nächsten Treffen laut. Das gemeinsame Abendessen im Hotel bot erneut viele Gelegenheiten, neue Kontakte zu knüpfen und bestehende zu vertiefen, wobei an allen Tischen das Fachsimpeln dominierte. Die vier Pilotenjacken, die Cessna an diesem Abend verloste, riefen bei den Gewinnern Begeisterung hervor. Vor dem Heimflug hatten die Piloten Gelegenheit zu einem Demo-Flug mit einem Bell 505 Helikopter, was bei strahlendem Wetter über dem Bodensee von vielen dankend genutzt wurde.

CMIG