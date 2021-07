Die Cessna Citation Longitude wurde an der EBACE 2012 in Genf lanciert und hat am 23. September 2019 das US-amerikanische Lufttüchtigkeitszeugnis bekommen. Mit der EASA Zulassung freut sich Cessna nun, dass die ersten Longitude Jets an ihre Kunden in Europa ausgeliefert werden können.

Die Citation Longitude ist mit einer Länge von 22,30 Meter eine gestreckte Citation Latitude, die Maschine verfügt über eine Spannweite von 21,01 Meter. Angetrieben wird die Citation Longitude durch zwei je 7.600 lb (33,81 kN) starke Honeywell HTF7700L Turbofantriebwerke. Die Citation Longitude kann mit vier Passagieren und einer Geschwindigkeit von Mach 0,82 eine nonstop Strecke von 3.500 Nautischen Meilen (6.482 km) überbrücken, die maximal zugelassene Reiseflughöhe gibt Cessna mit 45.000 Fuß (13.716) an. Die Citation Longitude kann bis zu 12 Passagiere aufnehmen und kostet rund 23.9 Millionen US-Dollar.