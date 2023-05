Cessna lanciert Cessna Citation Ascend

Textron Aviation hat an der EBACE 2023 die Cessna Citation Ascend vorgestellt, der neue Business Jet ist eine überarbeitetet Citation 560XL.

Bei der Cessna Citation Ascend handelt es sich um eine stark überarbeitetet Citation 560XL. Die Citation Ascend ist im Markt der mittelgrossen Business Jets positioniert und verfügt gegenüber des Vorgängermodells Citation 560XL über ein modernisiertes Cockpit, eine überarbeitetet Kabine und bessere Flugleistungen. Die Citation Ascend befindet sich derzeit in der Entwicklung und wird laut Cessna voraussichtlich im Jahr 2025 in Dienst gestellt werden.

"In der Citation-Familie gibt es kein Flugzeug, das häufiger geflogen wird als die Citation 560XL-Serie. Mit einer 560XL, die alle zwei Minuten irgendwo auf der Welt startet oder landet, wird dieses Flugzeug Teil der erfolgreichsten Businessjet-Familie sein", sagte Ron Draper, Präsident und CEO von Textron Aviation. "Im Namen unserer Teams sind wir stolz darauf, die neueste Innovation in der Citation-Familie anzukündigen - die neue Cessna Citation Ascend. Wir haben unsere Kunden gefragt, was sie sich von der nächsten Evolutionsstufe dieses kultigen Flugzeugs wünschen, und wir glauben, dass die Citation Ascend dies erfüllen wird."

Ob für Charterflüge, Personentransporte oder Firmenflüge, die Cessna Citation Ascend ist so konzipiert, dass sie laut Textron Aviation in Bezug auf Leistung und Kabinenerlebnis marktführend sein wird. Die Cessna Citation Ascend soll rund 17 Millionen US-Dollar kosten.