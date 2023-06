Atlas kooperiert mit jetAVIVA

Atlas Air Service AG steht seit mehr als 50 Jahren für Kompetenz und Qualität in der Business Aviation. Neben der umfassenden Betreuung und Wartung von Geschäftsflugzeugen sind wir europaweiter Händler für Gebrauchtflugzeuge.

Um unser Flugzeugverkaufsportfolio bestmöglich über den Atlantik hinweg zu präsentieren, starten wir nun eine Kooperation mit jetAVIVA.

Diese internationale Partnerschaft ermöglicht uns, geografische und kulturelle Barrieren zu überwinden, globale Dienstleistungen anzubieten und eine größere Auswahl an Flugzeugen zu offerieren.

Das in den USA ansässige Unternehmen ist weltweiter Marktführer im Bereich der Flugzeugtransaktionen. Spezialisiert auf den An- und Verkauf von Gebrauchtflugzeugen, betreibt jetAVIVA Vertriebsbüros in 10 US-Bundesstaaten und hat ein weltweites Netzwerk strategischer Partner mit langjähriger Vertriebs- und Marketingexpertise in ihrer jeweiligen Marktregion.

"Als Europas größter Spezialist für Instandhaltung, Charter und Verkauf von Geschäftsflugzeugen, freuen wir uns auf die Zusammenarbeit mit jetAVIVA, um unseren Kunden eine größere Bandbreite an Möglichkeiten zu bieten." sagt Herr Dr. Nicolas von Mende, CEO von Atlas Air Service AG.

Beide Unternehmen werden sich gegenseitig im Verkauf und der Vermarktung ihrer Bestände unterstützen und dadurch reibungslose Transaktionen für alle Kunden ermöglichen.

Darüber hinaus fungiert Atlas Air Service als bevorzugter Inspektionsbetrieb für europäische Geschäfte unseres neuen Partners jetAVIVA und bietet auch nach dem Kauf ein vollumfängliches Betreuungs- und Wartungsangebot.