Alle weiteren erforderlichen Typspezifischen Kurse wie Differential Trainings (Unterschiedsschulungen) und Single Pilot zu Multipilot sowie Garmin 1000 zu Garmin 3000 Transitions gehören zum erweiterten Ausbildungsangebot der Bremer Luftfahrtexperten.

Als Approved Training Organisation (ATO) ist Atlas Air Service ein vom Luftfahrt-Bundesamt genehmigter Ausbildungsbetrieb, der die Ausbildung zum Privat- und Berufspiloten auf mehreren Flugzeugmustern erlaubt.

„Wir sind seit Jahrzehnten für die professionelle Ausbildung von Piloten und als enger Kooperationspartner von Lufthansa Aviation Training (LAT) in Bremen bekannt. Atlas Air Service selbst betreibt Cessna Citation, Embraer Legacy und Embraer Phenom Business Jets in seiner Charterflotte. Der Type Rating Training Course kann von erfahrenen Piloten in kürzester Zeit absolviert werden – entweder an ihrer Heimatbasis oder bei uns in Bremen.“, so Gregor Bremer, COO und Accountable Manager des Luftfahrtunternehmens. „Damit haben wir unser Angebot zum Rund-um-Service Anbieter von Phenom Geschäftsreiseflugzeugen komplettiert und können nun über Verkauf, Management, Vercharterung, Wartung und Instandhaltung auch Pilotenschulungen für die Phenom Familie anbieten. Dies kann nur Atlas in Europa und eigentlich auch weltweit.“

Atlas Air