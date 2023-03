AERO zeigt Business Aviation im Umbruch

Die AERO in Friedrichshafen zeigt in diesem Jahr neben vielen Flugzeugen aus der allgemeinen Luftfahrt im Speziellen auch die vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten der Business Aviation.

Die Geschäftsluftfahrt hat viele Facetten. Sie ist unerlässlich für schnelle und individuelle Verbindungen für die regionale Wirtschaft, ermöglicht den lebensrettenden Transport von Patienten und Transplantationsorganen und ist Antrieb für technologische Innovationen in der Luftfahrt.

Die Business Aviation ist ein bedeutender Bestandteil des weltweiten Luftverkehrssystems. Sie bietet als individuelles Transportmittel direkte Flüge entsprechend den Bedürfnissen von Geschäftsreisenden, Spezialisten und Privatreisenden. Rund 10 Prozent aller Flüge der Business Aviation in Europa dienen humanitären Zwecken wie dem Transport von schwer erkrankten Menschen, von medizinischem Personal und lebensrettenden Transplantationsorganen. Auf der Luftfahrtmesse AERO (19. - 22. April 2023) in Friedrichshafen präsentieren Aussteller aus dem Segment der Geschäftsluftfahrt (Business Aviation) nicht nur die neuesten und leistungsfähigen Flugzeugmuster, sondern auch ihre vielfältigen Dienstleistungen.

Eines der Highlights aus der Business Aviation auf der AERO 2023 wird der Geschäftsreisejet G500 des Herstellers Gulfstream Aerospace darstellen. Das Flugzeugmuster ist erstmalig auf der AERO zu sehen. Der Jet ist 27,79 Meter lang, kann in seiner Kabine bis zu 19 Passagiere aufnehmen und wird von zwei PW814G-Turbofans von Pratt & Whitney Canada angetrieben. Die maximale Abflugmasse liegt bei 36 100 Kilogramm, die Reichweite bei 5 200 nautischen Meilen (umgerechnet 9 630 Kilometer). Das Symmetry-Cockpit der G500 gehört zu den derzeit modernsten in der Business Aviation.

Weitere Aussteller aus dem Segment der Geschäftsluftfahrt sind Rheinland Air Service (RAS) mit dem HondaJet sowie den Flugzeugen des französischen Herstellers Daher (TBM und Kodiak), Pilatus Aircraft mit Air Alliance, Textron Aviation mit den Marken Cessna Aircraft und Beechcraft, Cirrus Aircraft, Piper Deutschland, Atlas Air Service und Augsburg Air Service, um nur einige zu nennen.

Gleich drei Konferenzen zu wichtigen Themen der Geschäftsluftfahrt finden während der AERO 2023 statt: Die SETOps & Small Airfields-Konferenz am 21. April richtet sich speziell an Betreiber von einmotorigen Geschäftsreiseflugzeugen mit Turboprop-Antrieb. Sie wird von Emerald Media in Zusammenarbeit mit dem Industrieverband GAMA und der fairnamic GmbH veranstaltet.

Tobias Bretzel, AERO-Projektleiter bei fairnamic, erklärt: „Wir sind sehr stolz, die SETOps-Konferenz auf der AERO begrüßen zu dürfen. Es gibt viele Themen im Zusammenhang mit SETOps, die nach der langen Pandemiepause besprochen werden müssen. Die AERO ist die perfekte Plattform, um alle Beteiligten aus Industrie, Luftfahrtunternehmen und Regulierungsbehörden zusammenzubringen.“

Auf der Business Aviation Conference am 20. April werden neben aktuellen Marktentwicklungen in diesem Segment auch Zukunftskonzepte und Nachhaltigkeitsinitiativen vorgestellt. Die Konferenz wird in Kooperation mit der GBAA (German Business Aviation Association e.V.) organisiert. Direkt an die Business Aviation Conference schließt sich die Konferenz der IDRF (Interessengemeinschaft der regionalen Flugplätze e.V.) an, auf der verschiedene Zukunftskonzepte zur klimafreundlichen Luftfahrt präsentiert und diskutiert werden. Dabei geht es unter anderem um Forschungsinitiativen an regionalen Flugplätzen und um Flugplatz-Infrastrukturen der Zukunft.

Die Business Aviation bietet Interessenten auch Karrieremöglichkeiten: Die Firmen aus diesem Segment der Luftfahrt suchen derzeit verstärkt qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie bieten ein abwechslungsreiches Arbeitsumfeld mit hohem Grad an Verantwortung und mit einer langfristigen Perspektive.

