Beide Veranstaltungen sind zweijährig und wechseln sich gegenseitig ab. Die erste AERO ASIA findet in 2021 vom 28.-31.Oktober auf dem Zhuhai Airport Messegelände statt. „Diese Show unterscheidet sich hinsichtlich ihrer Marktpositionierung deutlich von der Airshow China. Bei der AERO ASIA handelt es sich um eine komplett neue Veranstaltung, die unser Luftfahrtmessen Portfolio perfekt abrundet. Mit ihr ist jetzt ein Matchmaking für die in China und Asien boomende Branche der Allgemeinen Luftfahrt als Ganzes möglich”, so Sun Jiefeng, Chairman der Zhuhai Airshow Co. Ltd.. Für Klaus Wellmann, Geschäftsführer der Messe Friedrichshafen, wird damit auch eindrucksvoll bewiesen, wie hoch die weltweite Reputation der AERO ist und wie sehr die Branchen-Kenntnisse und das Know-how des Teams geschätzt werden. „Das ist eine eindrucksvolle Bestätigung der Fähigkeiten unseres Unternehmens.“