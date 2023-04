AERO hat die hohen Erwartungen übertroffen

Mit über 670 Ausstellern aus 35 Nationen hat die Fachmesse für die Allgemeine Luftfahrt ihre führende Position eindrucksvoll unterstrichen. Sie stellt mit ihrem breit gefächerten Angebot ein unverzichtbares Element in der aktuellen Transformation der Luftfahrt hin zu mehr Nachhaltigkeit dar.

Nach vier Messetagen (19. – 22. April 2023) hat die Luftfahrtmesse AERO in Friedrichshafen am Samstag ihre Pforten geschlossen. Die Messe war für den Veranstalter fairnamic GmbH und die Aussteller erfolgreich (siehe Ausstellerstimmen im Anhang dieser Pressemitteilung). Das umfassende Angebot der ausstellenden Unternehmen wurde vom fachkundigen und internationalen Publikum sehr geschätzt. Ein hoher Anteil der 27 200 Besucherinnen und Besucher verfügt über einen Pilotenschein.

Tobias Bretzel, Projektleiter der AERO, zieht Bilanz: „Die Intensität der AERO 2023 hat nicht nur mich begeistert. Die diesjährige AERO hat nahtlos an die erfolgreichen Messen vor der Pandemie angeknüpft und neue Eventmodule haben überzeugt. Die Besucher konnten sich in den letzten vier Tagen einen umfassenden Überblick über die Vielfalt der Allgemeinen Luftfahrt verschaffen, sie konnten sich in dem vielfältigen Konferenzprogramm über neue Produkte und künftige Projekte und Konzepte informieren und sich in Bezug auf Sicherheit in der Luftfahrt weiterbilden. Auf dem AERO Career Day am Freitag hat die Messe den Ausstellenden erstmalig ein Forum gegeben, um Interessierten konkrete Karriereperspektiven in der Luftfahrt zu bieten, was gut angenommen wurde.“

Die Messebesucher konnten sich über viele AERO-Premieren freuen. So war Gulfstream Aerospace aus den Vereinigten Staaten erstmalig mit dem Ultralangstreckenjet Gulfstream G500 auf der AERO vertreten. Der französische Hersteller Daher zeigte zum ersten Mal auf einer Messe in Europa die neueste Version seines schnellen Turboprop-Flugzeugs TBM 960, während die Junkers Flugzeugwerke die Messepremiere der als Ultraleichtflugzeug neu gebauten Junkers A60 feierten. Auch das Turboprop-Trainingsflugzeug von CEA Design aus Österreich war erstmalig auf der AERO zu sehen.

Die Messebesucher konnten aber nicht nur neue und aktuelle Flugzeuge bewundern, auch im Bereich Zubehör für Piloten gab es Neuheiten. So stellte der Kopfhörer-Hersteller Bose Aviation sein brandneues Piloten-Headset Bose A30 auf der AERO dem fachkundigen Publikum vor.

Der Motorenhersteller BRP-Rotax aus Österreich präsentierte auf der AERO seinen neuen Vierzylinder-Motor Rotax 916 iS/C, der mit einer Masse von 85,8 Kilogramm und einer Leistung von 160 PS ein noch nie dagewesenes Leistungsgewicht im Segment der Leichtflugzeug-Antriebe erreicht.

Der Motorenhersteller Continental Aerospace Technologies konnte nicht nur den Meilenstein von zehn Millionen Flugstunden seiner Jetfuel-Flugmotoren feiern, sondern auch seine Kunden mit der Nachricht beglücken, dass die Zeit zwischen zwei vorgeschriebenen Motorwechseln bei dem CD-170-Jetfuel-Flugmotor um 50 Prozent erhöht wurde.

„Wir haben eine tolle AERO mit einer hohen internationalen Beteiligung gesehen. Das ungünstige Wetter am Donnerstag und der Bahnstreik am Freitag haben ein noch besseres Ergebnis bei den Besucherzahlen verhindert“, erklärt Stefan Reisinger, Geschäftsführer des AERO-Veranstalters fairnamic GmbH.

Die AERO bietet der Branche eine ideale Plattform, um die Öffentlichkeit über den Stand der Bemühungen um mehr Nachhaltigkeit zu informieren. Mit der seit 2009 durchgeführten e-flight-expo hat die AERO schon früh einen wichtigen Meilenstein in der derzeitigen Phase der Transformation der Luftfahrt gesetzt und nun mit 50 Ausstellern einen neuen Rekord erzielt. Elektroflug, senkrecht startende und landende Flugtaxis oder mit Wasserstoff-Brennstoffzelle angetriebene Fluggeräte, neue Treibstoffe und Fertigungsverfahren werden die Zukunft der Luftfahrt bestimmen. Die AERO hat diesen Prozess schon früh als Plattform begleitet.

Das umfangreiche Konferenzprogramm, das in diesem Jahr über 200 Einzelveranstaltungen umfasste, gab wichtige Impulse. So trafen sich auf der SETOps-Konferenz bestehende und potenzielle Betreiber von gewerblich betriebenen, einmotorigen Turbinenflugzeugen, um die Luftfahrtbehörden zu schnellerem pragmatischerem Handeln zu bewegen, während auf dem AERO Hydrogen Summit intensiv über Wasserstoff als Energieträger für die Luftfahrt diskutiert wurde.

Die AERO Drones, die als Messe in der Messe in diesem Jahr erstmalig drei Tage umfasste, befasst sich ausschließlich mit unbemannten Luftfahrzeugen, die im Dienst der Gesellschaft stehen, sei es bei Rettungsdiensten, beim Katastrophenschutz oder bei Sicherheitsbehörden.

Der Termin der AERO 2024 steht bereits fest: Die Jubiläums-Ausgabe – es ist die 30. AERO – wird vom 17. – 20. April 2024 in Friedrichshafen stattfinden. Der Medientag und die Premiere der Verleihung der AERO Media Awards erfolgen am Vortag, Dienstag, 16. April 2024.