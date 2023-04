AERO 2023 wartet mit zahlreichen Highlights auf

Sicherheit hat in der Luftfahrt den höchsten Stellenwert. Der Austausch von Informationen, die die Sicherheit positiv oder negativ beeinflussen können, ist von überragender Bedeutung. Die Luftfahrtmesse AERO 2023 ist mit ihrem umfangreichen Konferenz- und Vortragsprogramm für alle Beteiligten in der Allgemeinen Luftfahrt, dem Luftsport und der Business Aviation deshalb eine optimale Plattform für den Informationsaustausch. Aber nicht nur sicherheitsrelevante Themen sind im Programm der AERO Conferences zu finden, sondern auch Präsentationen neuer Produkte und Dienstleistungen mit Blick in die Zukunft der Luftfahrt.

Die Konferenzen haben sich zu einem nicht mehr wegzudenkenden, integralen Bestandteil der AERO entwickelt und bieten den Besuchern mit täglich mehr als 50 Programmpunkten einen erheblichen Mehrwert.

Tobias Bretzel, der AERO-Projektleiter beim AERO-Veranstalter fairnamic, erklärt: „Die Messebesucher können sich nicht nur auf eine höhere Zahl an Ausstellern im Vergleich zum Vorjahr freuen, sondern auch auf das umfangreichste Konferenz- und Vortragsprogramm, welches die AERO je geboten hat. Die hochkarätig besetzten und internationalen AERO Conferences allein wären schon Grund genug für einen Besuch der AERO 2023. Im Rahmen der Einführung der neuen Kategorie AERO Safety haben wir alle Konferenzen und Vorträge zu diesem wichtigen Aspekt zusammengefasst.“

Auf dem erstmalig stattfindenden AERO Hydrogen Summit (21. April 2023) präsentieren Fachleute die neuesten Erkenntnisse zum Thema Wasserstoff als Luftfahrt-Treibstoff und berichten über den aktuellen Stand der Forschung und der Entwicklung.

Die SETOps-Konferenz (21. April 2023), die nach ihrer Premiere im britischen Oxford in diesem Jahr erstmalig in Kooperation mit Emerald Media und der GAMA auf der AERO in Friedrichshafen stattfindet, richtet sich besonders an bestehende und potenzielle Betreiber von einmotorigen Turboprop-Flugzeugen, an Flugplätze, von denen aus diese Flugzeuge hauptsächlich fliegen und an Behörden, um diesen Gruppen eine gemeinsame Plattform zum Austausch zu bieten.

Im Helicopter Hangar in Halle B5 wird es an allen Messetagen wieder ein prall gefülltes Vortragsprogramm zu vielen Aspekten rund um Hubschrauber-Themen geben. Organisiert wird das Programm vom Deutschen Hubschrauber-Verband (DHV).

Weitere Highlights im Konferenzprogramm sind das am Mittwoch stattfindende Panel „Zukunft von AvGas“ des fliegermagazins sowie die am Samstag stattfindende AviALL Veranstaltung „Diversity in Aviation“, aber auch die Vorträge zu Berufen in der Luftfahrt im Rahmen des AERO Career Day (21. April 2023), mit denen Firmen über Anforderungen und Perspektiven informieren.

Verschiedene Aussteller, wie beispielsweise der Avionikhersteller Garmin International, haben eigene Vortragsräume auf ihren Ständen geschaffen, um dort Pilotinnen und Piloten über Neuheiten zu informieren oder Fragen zu bestehenden Produkten zu beantworten. Der aerokurier wird zudem erneut eine Vortragsreihe zum Thema Maintenance in der General Aviation auf der Konferenzbühne im Foyer West präsentieren.

Weitere Informationen zur AERO unter https://www.aero-expo.de