AERO 2023 in Friedrichshafen

Die Transformation der Luftfahrt hin zu mehr Nachhaltigkeit hat ebenfalls weiter an Bedeutung gewonnen: Auf dem AERO Sustainable Aviation Trail sind in diesem Jahr rund 126 Aussteller zu finden, die an konkreten Projekten zu diesem Thema arbeiten.

Die Luftfahrt ist ein unverzichtbarer Bestandteil der globalen Mobilität, denn sie gewährleistet nicht nur den schnellen Transport von hochwertigen Waren, sondern auch den persönlichen Austausch zwischen Menschen. Die Allgemeine Luftfahrt und die Business Aviation spielen dabei häufig eine unterschätzte Rolle. Es gibt weltweit deutlich mehr Flugzeuge der Allgemeinen Luftfahrt als Verkehrsflugzeuge, und die Allgemeine Luftfahrt weist mehr Starts und Landungen auf als die Verkehrsluftfahrt. In Deutschland sind rund 800 Verkehrsflugzeuge zugelassen, aber rund 6 600 einmotorige Flugzeuge, 3 800 Motorsegler, über 5 000 Ultraleichtflugzeuge und über 7 700 Segelflugzeuge. Die General Aviation und der Luftsport sind wichtige Innovationstreiber, da neue Antriebe, neue Materialien und neue Technologien in Flugzeugen der Allgemeinen Luftfahrt schneller und mit geringerem Aufwand zugelassen werden können und so später ihren Weg auch in die Verkehrsluftfahrt finden.

Vom 19. bis zum 22. April 2023 trifft sich die internationale Luftfahrtbranche in Friedrichshafen zur AERO 2023. Die über 670 Aussteller werden in diesem Jahr viele neue Produkte und Dienstleistungen zeigen, angefangen von neuen Flugzeugen, über neue Antriebskonzepte, bemannte und unbemannte Flugtaxis, neues Zubehör – wie beispielsweise Headsets – bis hin zu neuer Software, die das Fliegen einfacher und sicherer macht und neuen Dienstleistungsangeboten.

Tobias Bretzel, der Projektleiter AERO beim AERO-Veranstalter fairnamic GmbH, sagt: „Auf der AERO treffen die Aussteller immer auf ein sehr fachkundiges Publikum, das mit hohen Erwartungen den Produktneuheiten und Innovationen begegnet. Sie werden auch auf der AERO 2023 nicht enttäuscht, denn in dieser Phase des Umbruchs, in der sich die Luftfahrt gerade befindet, zeigt die Luftfahrt, welche Innovationskraft in ihr steckt. Die AERO ist ein Inkubator für Innovationen, denn hier kommen Praktiker und Visionäre zusammen und können sich intensiv über Lösungen austauschen. Wir unterstützen diese Bemühungen unter anderem mit dem in diesem Jahr erstmalig verliehenen ‚AERO Sustainable Aviation Award‘, der besonders vielversprechende Projekte auszeichnet.“

Beim Branchentalk am Vortag der Messe diskutierten Dr. Markus Fischer, Bereichsvorstand Luftfahrt beim DLR (Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt), Cate Brancart, Manager European Operations and Safety GAMA (General Aviation Manufacturers Association), Jean Botti, CEO & CTO VoltAero und Claus Cordes, Präsident DAec (Deutscher Aero Club e.V.) über die kurz- und mittelfristigen Herausforderungen für die Allgemeine Luftfahrt und die Lösungsansätze und gemeinsame Anstrengungen von Herstellern, Verbänden und Forschungsinstitutionen. Zu den Herausforderungen gehören neben dem Streben nach mehr Nachhaltigkeit auch der globale Fachkräftemangel beim fliegenden und technischen Personal, sowie in der Produktion und in der Maintenance.

Nachhaltigkeit spiegelt sich nicht nur in neuen Projekten wider, sondern auch in der Verlängerung der Lebensdauer von bestehenden Flugzeugen und Zubehör. Auf der AERO zeigen verschiedene Anbieter, wie sie existierende Flugzeuge modernisieren und überarbeiten, damit sie den aktuellen und künftigen Anforderungen entsprechen.

Die unbemannte Luftfahrt spielt eine immer größere Rolle. Auf der AERO zeigen Aussteller auf der Spezialmesse AERO Drones vom 19. bis zum 21. April in Halle A2 ihre Fluggeräte und diskutieren wichtige Themen der Branche wie beispielsweise die Gestaltung von Lufträumen, in denen bemannte und unbemannte Fluggeräte fliegen.