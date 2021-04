Gestern Montag konnte Cessna die sechshundertste Cessna Citation CJ3 ausliefern, das Jubiläumsflugzeug ging an einen Kunden in Nordamerika.

Die Cessna Citation CJ3 ist eine Erfolgsgeschichte für den US-amerikanische Flugzeugbauer aus Wichita, kein anderer Kleinjet verkaufte sich über die letzten Jahrzehnte besser als die Flugzeuge aus der Citation Familie. Nun kann Cessna einen weiteren Meilenstein feiern, am 5. April 2021 konnte die sechshundertste Cessna Citation CJ3 ausgeliefert werden. Die Jubiläumsmaschine wurde im Cessna Endfertigungswerk in Wichita im US-Bundesstaat Kansas an einen nicht genannten Kunden aus Nordamerika übergeben werden.

Die Cessna Citation CJ3+ wurde aus der bewährten CJ3 evolutionär weiterentwickelt. Das Flugzeug besticht durch eine moderne Garmin 3000 Avionik und einer komplett überarbeiteten Kabine. Gegenüber der CJ3 wurde die Klimaanlage verbessert und ein neues Diagnosesystem integriert. Die Garmin 3000 Avionik umfasst drei zentrale Bildschirme und ein modernes Flugführungssystem. Bei den Kommunikationseinrichtungen lässt die hoch integrierte Avionik ebenfalls keine Wünsche offen. Die Cessna Citation CJ3+ kann durch einen oder zwei Piloten geflogen werden und bietet neben dem Piloten Platz für maximal neun Passagiere. Die CJ3+ wird durch zwei moderne FJ44-3A angetrieben und ist in der Lage auf einer Reiseflughöhe von 45.000 Fuß (13.700 m) Nonstop Entfernungen von bis zu 2.040 Nautischen Meilen (3.778 Kilometern) zu überwinden.