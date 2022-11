Zweiter Airbus A350 für die Bundeswehr

Die Lufthansa Technik AG hat am 16. November 2022 in Hamburg das zweite Regierungsflugzeug vom Typ Airbus A350-900 formell an die Bundeswehr übergeben. Das Flugzeug mit dem taktischen Kennzeichen 10+01 wird in Kürze die „weiße Flotte“ der Flugbereitschaft des Bundesministeriums der Verteidigung (BMVg) für den politisch-parlamentarischen Flugbetrieb auf der Langstrecke verstärken. Es ist erstmals mit einer vollumfänglichen neuen Regierungskabine ausgestattet. Siemtje Möller (SPD), Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium der Verteidigung, taufte das Flugzeug feierlich auf den Namen des ehemaligen Bundeskanzlers „Konrad Adenauer“, in Anwesenheit dessen gleichnamigen Enkels.

Der am 16. November 2022 getaufte Airbus A350 traf Ende März 2021 fabrikneu bei Lufthansa Technik ein und durchlief im Hamburger Kompetenzzentrum für Special Aircraft Services seitdem ein umfangreiches Modifikationsprogramm. Das Hauptaugenmerk galt dabei der erstmaligen Einrüstung der vollwertigen Regierungskabine, die sich deutlich von der Übergangskabine der bereits 2020 ausgelieferten 10+03 „Kurt Schumacher“, des damals weltweit ersten VIP- und Regierungsflugzeugs auf Basis eines Airbus A350, unterscheidet.

Im Gegensatz zu deren offener Kabinengestaltung sind die verschiedenen Funktionsbereiche für den politisch-parlamentarischen Flugbetrieb nun baulich voneinander getrennt, so wie es bereits bei den beiden Vorgängern auf Basis des Airbus A340 der Fall war. Die übrige Fläche der Kabine steht wie gewohnt den mitfliegenden Delegationen zu Verfügung. Sie verfügt über eine Bestuhlung mit großzügigem Sitzabstand, eine angemessene Anzahl an Waschräumen und eine moderne Küchenausstattung.

Für die Öffentlichkeit gut sichtbar ist das dezent überarbeitete äußere Erscheinungsbild der 10+01, das sich in Details ebenfalls von ihrem Schwesterflugzeug 10+03 abhebt. Dazu zählen unter anderem neue Schriftzüge in der Schriftart „Bundes Sans“ sowie Flügelspitzen, die nun außen großflächig in Schwarz-Rot-Gold lackiert sind.

„Feierliche Übergaben neuer Flugzeuge an die Bundeswehr sind in den vergangenen Jahren bereits eine schöne Tradition für Lufthansa Technik geworden. Trotzdem ist der heutige Tag wieder etwas Besonderes“, erklärte Sören Stark, CEO von Lufthansa Technik. „Das heute getaufte Flugzeug ist nicht der erste von uns an die Bundeswehr übergebene Airbus A350, dennoch trägt er mit dem Kennzeichen 10+01 und dem geschichtsträchtigen Namen Konrad Adenauer alle Insignien eines neuen Flaggschiffs. Dieser großen Ehre trägt auch die von uns installierte neue Regierungskabine Rechnung, die mit modernster Technologie und hoher Funktionalität sowie Kosteneffizienz neue Maßstäbe setzt.“

Nach der formellen Übergabe am heutigen Tage wird die 10+01 bereits am morgigen Donnerstag nach Köln-Wahn überführt, um bei der Luftwaffe anschließend offiziell in Dienst gestellt zu werden. Der dritte Airbus A350 mit der Registrierung 10+02 und dem zukünftigen Taufnamen „Theodor Heuss“ befindet sich ebenfalls auf der Hamburger Basis von Lufthansa Technik und in einem fortgeschrittenen Stadium der vollumfänglichen Kabinenmodifikation. Auch die aktuell bereits im Dienst stehende 10+03 wird demnächst abermals zu Lufthansa Technik zurückkehren, damit die Übergangs- zur vollwertigen Regierungskabine umgebaut werden kann.

Lufthansa Technik