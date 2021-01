Laut Boeing entspricht dieser Auftrag über zwölf Boeing KC-46A Tankflugzeuge einem Wert von 1,7 Milliarden US-Dollar. Bei dem neuen Auftrag handelt es sich um das Baulos sechs, die US-Air Force hat inzwischen 79 KC-46A Tanker in Auftrag gegeben. Die erste KC-46A konnte im Januar 2019 an die US Air Force ausgeliefert werden, mittlerweile wurden bereits 42 Tanker dieses Typs an die USA ausgehändigt.