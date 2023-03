Ukraine bekommt MiG-29 Kampfjets

Am 16. März 2023 hat sich der polnische Präsident Andrzej Duda dazu bereit erklärt, der Ukraine 12 MiG-29 abzugeben. Die zwölf MiG-29 Fulcrum sollen der Ukraine geschenkt werden. Mit dieser Aktion ist Polen das erste NATO Land, das Kampfflugzeuge aus den eigenen Beständen an die Ukrainischen Luftstreitkräfte liefert. Polen verfügt momentan noch 29 MiG-29 in ihrer Kampfflugzeugflotte. Polen tut sich schwer mit der Lieferung von MiG-29 an die Ukraine, da die Abfliessenden Bestände zu wenig schnell mit F-16 oder F-35 Kampfflugzeuge aus den Vereinigten Staaten ersetzt werden können.

Einen Tag später, am 17. März 2023, schloss sich die slowakische Regierung der polnischen Regierung an und genehmigte einen Plan zur kostenlosen Lieferung von dreizehn MiG-29 an die Ukraine. Premierminister Eduard Heger sagte zu der MiG-29 Lieferung an die Ukraine: "Diese Entscheidung der Regierung steht auf der richtigen Seite der Geschichte". Nach Angaben von Verteidigungsminister Jaroslav Nad wird die Slowakei 200 Millionen Euro von der Europäischen Union und nicht näher bezeichnete Waffen im Wert von 700 Millionen Euro von den USA im Gegenzug für die Lieferung ihrer MiG-29 Flotte an die Ukraine erhalten. Die MiG-29 waren in der Slowakischen Luftwaffe nicht mehr im aktiven Truppendienst.