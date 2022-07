Die Tschechoslowakei will ihre Saab Gripen durch F-35A Lightning II Kampfflugzeuge ersetzen, dazu nimmt die tschechische Regierung Verhandlungen mit den USA auf.

Das tschechische Verteidigungsministerium will 24 modernste F-35A Lightning II beschaffen und will dazu laut eigenen Aussagen Verhandlungen mit den Vereinigten Staaten aufnehmen. Tschechien will mit der F-35A ab dem Jahr 2027 ihre von Schweden eingemieteten 14 Gripen C/D ersetzen. Das Nachsehen hat dabei Saab, das Angebot für neue Gripen E Kampfflugzeuge wird damit hinfällig. Es ist aber auch nicht weiter verwunderlich, dass auch die Tschechoslowakei als Bündnispartner der NATO auf die F-35A setzt, denn dieser Kampfjet der fünften Generation verfügt momentan über das beste Potential.

