Sukhoi Su-35 Kampfjets für den Iran

Irans Luftstreitkräfte sind hoffnungslos veraltet, so ist es nicht verwunderlich, dass sich der Iran für modernste russische Kampfflugzeuge interessiert. Laut der iranischen Nachrichtenagentur IRNA hat sich Russland bereit erklärt, modernste Sukhoi Su-35 an den Iran zu liefern. Es ist nicht weiter erstaunlich, dass Russland bereit ist, an den Iran modernste Kampfflugzeuge zu verkaufen. Es ist auch verständlich, dass sich viele westliche Länder über diese Entwicklung besorgt zeigen. In Fachkreisen spricht man von bis zu 50 Sukhoi Su-35, die Russland in Zukunft an den Iran liefern könnte. Wann und ob die ersten vierundzwanzig Su-35 in den Iran geliefert werden, steht noch nirgends geschrieben.

Der Iran verfügt neben russischen und wenig chinesischen Kampfflugzeugen derzeit auch noch über viele US-amerikanische Kampfjets, die vor der Islamischen Revolution von 1979 an den Iran ausgehändigt wurden. Darunter befinden sich noch 63 McDonnell Douglas F-4 Phantom aller Versionen, 35 Northrop 5-E Tiger II und 41 Grumman F-14 Tomcat. Wie viele dieser US-amerikanischen Muster noch einsatzfähig sind, ist unklar, wir gehen davon aus, dass nur noch ein Drittel der Bestände nutzbar sind, die restlichen Maschinen werden als Ersatzteilspender genutzt.

Bei den russischen Muster stehen 19 MiG-29 Fulcrum und 23 Su-24 Fencer im Bestand der iranischen Luftstreitkräfte. Neun Sukhoi Su-22 werden von der Revolutionsgarde eingesetzt.

Iran verfügt auch über ganz wenige chinesische Kampfflugzeuge, hier stehen noch 17 F-7 in den Beständen der iranischen Luftwaffe.