Saab und Embraer stärken Zusammenarbeit

Embraer und Saab arbeiten bereits beim Gripen Programm eng zusammen, so ist es nicht weiter verwunderlich, dass die beiden Konzerne auch beim C-390 Transportflugzeug enger kooperieren wollen. Am 11. April 2023 haben die beiden Luftfahrt- und Rüstungskonzerne eine Absichtserklärung bekanntgegeben, dass sie neben dem Gripen auch beim C-390 Millennium Militärtransporter enger zusammenarbeiten wollen. Im Vordergrund steht dabei eine Ausschreibung für ein neues Transportflugzeug für die schwedischen Luftstreitkräfte, diese will in naher Zukunft ihre fünf C-130H Hercules ersetzen. Die beiden Konzerne haben aber auch betont, dass eine Kooperation beim C-390 Programm für die weltweite Vermarktung des Transporters Sinn machen könnte.

Saab arbeitet beim modernen Gripen Kampfjet seit Jahren mit Embraer eng zusammen. Momentan werden fünfzehn einsitzige F-39 Gripen E im brasilianischen Gaviao Peixoto endgefertigt. Embraer hat in enger Zusammenarbeit mit Saab auch den Doppelsitzer F-39 Gripen F entwickelt. Schweden hat die Entwicklung eines Gripen F Doppelsitzer nie forciert, da die Ausbildung ihrer Gripen E Piloten auf den Gripen D Doppelsitzer erfolgt. Embraer und Saab vermarkten den F-39 Gripen zusammen in den lateinamerikanischen Staaten, gute Absatzchancen sehen die beiden Unternehmen in Kolumbien und Peru. Die Flugzeuge für lateinamerikanische Gripen Kunden, würden wahrscheinlich alle bei Embraer gebaut.

In Zukunft möchte Saab bei der Entwicklung eines Gripen Nachfolgers, falls es dazu kommen sollte, ebenfalls enger mit Embraer zusammenarbeiten. Bei den Studien für ein zukünftiges Kampfflugzeugsystem, das die schwedische Beschaffungsbehörde im vergangenen Sommer bei Saab in Auftrag gegeben hat, möchte Saab Teilarbeiten an Entwicklungsteams bei Embraer übertragen. Die Studien über Kampfflugzeug-Technologien der nächsten Generation könnten auch zu Modifikationen bei der bestehenden Gripen Flotte führen.