Das Flugzeug soll am Dienstag in Hohn starten und nach Zwischenlandungen in Münster und Nörvenich Laupheim erreichen. Am nächsten Mittwochmorgen soll es dann weitergehen. Nach einer Zwischenlandung in Memmingen werden im Süden unter anderem die Städte Fürstenfeldbruck, München, Neuburg und Roth überflogen, bevor sich der Flieger nach einer weiteren Zwischenlandung in Altenburg über Dresden und Potsdam wieder auf den Rückweg nach Hohn begibt.

17. August ICAO ÜBERFLUG LANDUNG HOHN ETNH FINKENWERDER EDHI X WITTMUND ETNT X MÜNSTER EDDG X KALKAR X GEILENKIRCHEN ETNG X NÖRVENICH ETNN X KÖLN EDDK X BÜCHEL ETSB X FRANKFURT EDDF X LAUPHEIM ETHL X

18. August ICAO ÜBERFLUG LANDUNG LAUPHEIM ETHL MEMMINGEN EDJA X ALTENSTADT ETHA X LANDSBERG ETSA X FÜRSTENFELDBRUCK X MÜNCHEN EDDM X NEUBURG ETSN X ROTH X NÜRNBERG EDDN X ALTENBURG EDAC X DRESDEN EDDC X HOLZDORF ETSH X POTSDAM X HOHN ETNH X

Die Transall C-160 räumt damit am Ende des Jahres das Feld für den A400M und die neue C130-J Hercules.

Deutsche Bundeswehr