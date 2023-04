Rumänien möchte F-35 kaufen

Der Oberste Verteidigungsrat Rumäniens (CSAT) hat am 11. April 2023 eine Mitteilung veröffentlicht, dass das Land für ihre Luftwaffe modernste F-35A Lightning II Kampfflugzeuge beschaffen möchte. Momentan führt Rumänien F-16A Kampfjets aus norwegischen Beständen ein und ersetzt mit diesen Kampfflugzeugen ihre alten MiG-21 Lancer. Die Regierung hat keine Angaben zu dem F-35A Beschaffungsvorhaben gemacht. Die Entscheidungsträger in Rumänien zeigen sich über die Kriegsentwicklung in der Ukraine besorg und haben Angst davor, dass Russland seine Machtansprüche auf das benachbarte Moldawien ausweiten könnte. Das Beschaffungsvorhaben ist somit nicht weiter verwunderlich, inwieweit sich Rumänien die F-35A Kampfflugzeuge leisten kann, sei jedoch dahingestellt.