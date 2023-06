Rollout der FA-50GF für Polen

Korean Aerospace Industrie (KAI) hat im Werk in Sacheon am 7. Juni 2023 den Rollout des ersten leichten FA-50GF Kampfflugzeuges für Polen gefeiert.

Polen hat im Juli 2022 den Kauf von 48 FA-50 Kampfflugzeugen bekanntgegeben, am Mittwoch konnte das erste Flugzeug nun feierlich aus der Endfertigung gerollt werden. Die Maschine wird nun bis Ende Juli einer gründlichen Flugerprobung unterzogen und das erste Flugzeug soll im August an Polen ausgehändigt werden. Das erste Baulos von 12 FA-50GF Maschinen sollen bis Ende Jahr an Polen übergeben sein.

Bei den anderen 36 FA-50, die zwischen 2025 und 2028 ausgeliefert werden sollen, handelt es sich um eine modernisierte Version, die FA-50PL. Zu den Verbesserungen, die den FA-50PL vom FA-50GF unterscheiden, gehören eine größere Reichweite durch eine Luftbetankungsfunktion, ein verbessertes Radar mit aktiver Strahlschwenkung und die Fähigkeit, Luft-Boden- und Luft-Luft-Waffen zu tragen, so KAI.

Der KAI FA-50 basiert auf dem T-50 Golden Eagle Trainingsflugzeug und wurde durch Korean Aerospace Industries in enger Zusammenarbeit mit Lockheed Martin entwickelt. Der KAI FA-50 Kampfjet ist mit einem modernen Radar ausgerüstet und kann eine Waffenlast von bis zu 4.500 kg präzise ins Ziel bringen.