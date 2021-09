Am 25. August 2021 hat Boeing zusammen mit der US Air Force und der Qatar Emiri Air Force den roll-out der F-15QA Eagle für Katar gefeiert.

Die roll-out Feier hat im Boeing Werk St. Louis im US-Bundesstaat Missouri stattgefunden. Bei der Zeremonie wurde der F-15QA (Qatar Advanced Eagle) der offizielle Name Ababil gegeben. Die F-15QA steht seit dem 14. April 2020 in der Flugerprobung, die ersten Maschinen sollen noch im Verlauf dieses Jahres nach Katar überflogen werden. Katar hat in den Vereinigten Staaten von Amerika im Jahr 2017 für 6,2 Milliarden US-Dollar sechsunddreißig F-15 In Auftrag gegeben.

Bei der F-15QA handelt es sich um die modernste F-15, sie basiert auf der F-15SA, diese wurde wiederum für Saudi-Arabien aus der modernsten F-15E Strike Eagle weiterentwickelt. Die F-15QA ist mit dem weltweit schnellsten Waffen- und Missionsrechner ausgerüstet, verfügt über einen modernen AESA Radar mit aktiver elektronischer Strahlschwenkung. Alle übrigen Waffensysteme entsprechen ebenfalls den neusten Standards.