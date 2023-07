Rafale für Indiens Marine

Indien hat für ihre Seestreitkräfte bei dem französischen Flugzeugbauer Dassault 26 Rafale in Auftrag gegeben. Die Kaufentscheidung erfolgte im Anschluss an eine von den indischen Behörden eingeleitete internationale Konsultation und nach einer erfolgreichen Testkampagne in Indien, bei der die Rafale Marine bewiesen hat, dass sie den operativen Anforderungen der Indian Navy voll entspricht und perfekt an die Besonderheiten des Flugzeugträgers angepasst sei, teilt Dassault Aviation weiter mit. Die 26 Rafale Marine der Indian Navy werden zu den 36 Rafale hinzukommen, die bereits zur vollen Zufriedenheit der Indian Air Force im Einsatz sind. Damit sei Indien das erste Land, das die gleiche militärische Wahl wie Frankreich treffe und beide Versionen des Flugzeugs einsetze, um seine Überlegenheit in der Luft und auf See zu festigen und seine Souveränität zu gewährleisten, hält Dassault weiter fest.

Diese Auswahl bestätige die Exzellenz der Rafale, die aussergewöhnliche Qualität der Verbindung zwischen Dassault Aviation und den indischen Streitkräften sowie die Bedeutung der strategischen Beziehung zwischen Indien und Frankreich. „Ich danke den indischen Behörden für diesen neuen Vertrauensbeweis und verpflichte mich im Namen von Dassault Aviation, mit der Rafale die Erwartungen der indischen Marine zu erfüllen“, sagte Eric Trappier, Chairman und Chief Executive Officer von Dassault Aviation.