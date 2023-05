Pilatus PC-9 zum Kaufen

Drei Pilatus PC-9, die im Einsatz bei der Schweizer Luftwaffe gestanden haben, stehen nun zusammen mit viel Zusatzmaterial wie angekündigt zum Verkauf an.

Die drei leistungsstarken Flugzeuge stehen in Lodrino, deren Zellen weisen ein noch sehr grosses Flugstundenpotenzial auf. Ende 2022 sind die letzten drei der zwölf für die Schweizer Luftwaffe beschafften Pilatus PC-9 ausser Dienst gestellt worden. 34 Jahre lang standen PC-9, hauptsächlich in der Roller der Zieldarstellung und als Träger von EKF-Störsystemen, im Einsatz der Luftwaffe (siehe SkyNews.ch 02/2023). Unter der Verantwortung der Armasuisse werden die drei letzten PC-9 mit Unterstützung des langjährigen Materialkompetenzzentrums RUAG nun verkauft. Unter der Rubrik «Verkauf und Liquidation» sind nun die drei Maschinen zum Verkauf ausgeschrieben, die bei der Luftwaffe die Registrationen C-407, C-408 und C-412 getragen haben. Angebote in US-Dollar können bis spätestens 15. Juni 2023 eingereicht werden.

Wie die Armasuisse schreibt, werden die Flugzeug ohne jegliche Garantien und ohne Lufttüchtigkeitszeugnis angeboten. Der Zuschlag erfolge erst nach Freigabe der Exportkontrollbehörden. Käufer müssen mit dem Angebot auch den vorgesehenen Verwendungszweck und Verwendungsort angeben und auch die Bemalung soll durch den neuen Eigentümer entfernt werden – wobei bei diesem Punkt die Möglichkeit für Ausnahmen angedeutet wird. Zahlungsbedingungen: Vorauszahlung zu 100 Prozent. Die Flugzeuge sind demilitarisiert und wurden aus dem militärischen Register gelöscht. Entfernt wurden auch die Schleudersitzpatronen, die nicht zum Verkauf stehen. Die Preisverhandlungsbasis ist laut Armasuisse offen, der Zuschlag erfolge an das optimalste Angebot.

Die drei immer hangarierten und gepflegten Flugzeug weisen gemäss der Verkaufsdokumentation zumindest was die Zelle betrifft noch ein grosses Reststundenpotenzial auf. Die angegebene Lebensdauer von 10’000 Flugstunden oder 20’000 Landungen haben die drei PC-9 noch bei weitem nicht ausgeflogen:

PC-9/F C-407 (S/N 215)

Baujahr: 1992

Flugstunden: 2837

Landungen: 4318

PC-9/F C-408 (S/N 216)

Baujahr: 1992

Flugstunden: 2877

Landungen: 4399

PC-9/F C-408 (S/N 224)

Baujahr: 1994

Flugstunden: 2781

Landungen: 4387

Ebenfalls zum Verkauf stehen drei Ersatzturbinen des Typs Pratt & Whitney Canada PT6A-62 und Ersatzpropeller. Damit nicht genug, es wird auch ein grosses Inventar an Ersatzteilen, bestehend aus mehreren Tausend Teilen, zum Verkauf angeboten. Die Liste beinhaltet Grossteile wie Flaps und reicht bis zu Radschuhen, bei Sammlern beliebten Plaketten oder winzigen Dioden.

SkyNews Eugen Bürgler www.ar.admin.ch