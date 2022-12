Japan neu beim Team Tempest dabei

Großbritannien und Italien machten bei dem Tempest Kampfflugzeugprogramm von Anfang an gemeinsame Sache, nun gesellt sich beim Team Tempest auch noch Japan dazu. Mit diesem Schritt wird Japan neben Italien und Schweden der dritte ausländische Partner beim britischen Tempest Fighter Programm. BAE Systems wird dabei die Hauptlast in diesem Programm übernehmen und viele Aufgaben zwischen den Partnerländern und Partnerfirmen koordinieren müssen, ohne strake Partner wird es für Großbritannien nicht möglich sein, ein neues Kampfflugzeug der sechsten Generation zu entwickeln. Mit Italien, Japan und Schweden gewinnt die Tempest Initiative weiter an Schwung, das neue Kampfflugzeug soll ab dem Jahr 2040 voll einsatzfähig sein.