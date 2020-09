Das Schweizer Stimmvolk hat sich am 27. September 2020 für die Beschaffung eines neuen Kampfflugzeuges ausgesprochen, dem Kauf neuer Jets steht nun nichts mehr im Weg.

Das Resultat war sehr knapp, lediglich 50,1 Prozent der Stimmenden haben sich für den Kauf neuer Kampfjets ausgesprochen, 49,9 Prozent waren dagegen. FliegerWeb.com unterstützt die Beschaffung neuer Kampfjets. Das Schweizer Stimmvolk hat im Herbst 2013 sehr deutlich Ja zu der allgemeinen Wehrpflicht gesagt, so ist es auch mehr als recht, den Milizsoldaten den nötigen Schutzschirm in der Luft bereitzustellen. Das Resultat ist äußerst knapp ausgefallen, das haben wir und alle Umfragen im Vorfeld der Abstimmung nicht so erwartet. Wir haben gerechnet, dass die Vorlage mit mehr als 60 Prozent angenommen wird, das ist gestern viel knapper gelaufen als erwartet. Wir sind nun trotz dem knappen Abstimmungsresultat zuversichtlich, dass die Schweizer Armee über die nächsten Jahre mit modernsten Kampfflugzeugen aufgerüstet werden kann.