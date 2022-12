Gripen E in Brasilien einsatzbereit

Der schwedische Saab Gripen E hat vor nicht allzu langer Zeit auch in der Schweiz noch für hitzige Debatten gesorgt. Unter dem „Tiger-Teilersatz“ genannten Projekt beantragte der Bundesrat mit dem Rüstungsprogramm 2012 die Beschaffung von 22 Saab Gripen E für 3,126 Milliarden Franken. Die Flugzeuge hätten in den Jahren 2018 bis 2021 geliefert werden sollen. Bekanntlich wurde daraus nichts, das Schweizer Stimmvolk hat die Gripen-Finanzierung 2014 abgelehnt. Jetzt sind die ersten Gripen E im operationellen Einsatz – beim Exportkunden und Programmpartner Brasilien.

Nach dem Nein aus der Schweiz hat Saab den Zeitplan seines Gripen-E-Programms überarbeitet. Brasilien hat dem Gripen E mit seiner Bestellung für 36 Maschinen zu neuem Schub verholfen. Am 19. Dezember konnte die brasilianische Luftwaffe im Rahmen einer Zeremonie auf dem Luftwaffenstützpunkt Anápolis den Start des operationellen Flugbetriebs mit dem Gripen E feiern. Die ersten Gripen E – in Brasilien als F-39 bezeichnet – kommen ab Anápolis bei der „First Air Defence Group“. Die brasilianischen Piloten wurden nach Angaben von Saab in Schweden geschult. In Zukunft sollen für die Schulung auch Gripen F Doppelsitzer zur Verfügung stehen. Ursprünglich hatte Saab keinen Doppelsitzer der neuen, stark modernisierten Gripen-Version vorgesehen. Brasilien wünschte aber Doppelsitzer und zeichnet als Gripen-Programmpartner massgeblich für die Entwicklung des Doppelsitzers verantwortlich.

Das erste Gripen E Testflugzeug wurde im September 2020 nach Brasilien geliefert. Im letzten November erfolgte nach einem intensiven Testprogramm, das zum Beispiel den ersten Abschuss der leistungsstarken Luft-Luft-Rakete Meteor im August 2022 umfasste, als wichtiger Meilenstein die Zertifizierung des Gripen E durch schwedische und brasilianische Militärbehörden. Neben den 36 Gripen E/F für Brasilien liegt bei Saab die Bestellung für 60 Gripen E für die schwedische Luftwaffe vor. Zwar fliegt die schwedische Luftwaffe bereits Gripen E aus der Serienproduktion, ihre operationelle Einsatzbereitschaft ist aber erst zu einem späteren Zeitpunkt vorgesehen. Mitte Dezember hat Saab von der schwedischen Luftwaffe einen Auftrag für die Modernisierung der schwedischen Gripen C/D erhalten. Unter anderem werden Triebwerk und Radar einem Upgrade unterzogen. Mit den Neuerungen soll auch die Interoperabilität mit den Gripen E verbessert werden.

Trotz intensiver Bemühungen konnte Saab bisher keine weiteren Exportkunden für den Gripen E gewinnen. Grosse Enttäuschung zeigte man bei Saab insbesondere über die Entscheidungen in Finnland und Kanada, wo die Offerten mit F-35A jeweils den Gripen-Offerten vorgezogen wurden.

