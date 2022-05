Neben neuen Rafale Kampfflugzeugen vom französischen Hersteller Dassault will Griechenland nun auch die F-35A von Lockheed Martin ins Sortiment aufnehmen. Es ist schon mehr als verwunderlich, dass sich ein Land, das schon ein paar Mal kurz vor dem Ruin stand, solch teure Kampfjets leisten kann. Nichtsdestotrotz will Griechenlands Regierung neben 24 modernen Rafale Kampfflugzeugen nun auch noch 24 F-35A Lightning II beschaffen. Griechenlands Verteidigungsminister Nikolaos Panagiotopoulos hat am vergangenen Dienstag offiziell erklärt, dass der Prozess zur Beschaffung der hochmodernen F-35A sofort eingeleitet worden sei. Griechenland geht davon aus, dass die F-35A in den nächsten zehn Jahren zu ihrer bunt gemischten Flotte bestehend aus Mirage 2000, F-16 Fighting Falcon und Rafale Kampfjets stossen wird.

