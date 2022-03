Griechenland hat bereits 18 Rafales bestellt, die ersten sechs sind seit Mitte Januar 2022 in Griechenland eingetroffen. Damit wird Griechenland ab dem Sommer 2024 je zwölf ehemalige Rafales der Armee de l’Air und zwölf werksneue betreiben.

Nachdem die ersten sechs Rafale der griechischen Luftwaffe am 19. Januar 2022 auf dem Luftwaffenstützpunkt Tanagra eingetroffen sind, werden die 18 Rafale aus dem ersten Vertrag bis zum Sommer 2023 vollständig in Griechenland stationiert sein. Die sechs zusätzlichen Rafale würden dann kurz darauf, ab Sommer 2024, an die griechische Luftwaffe ausgeliefert, teilte Dassault weiter mit. Als europäisches Land und NATO-Mitglied ist Griechenland ein wichtiger strategischer Verbündeter Frankreichs.

Dassault Aviation fühle sich durch die Entscheidung der griechischen Regierung geehrt, diesen neuen Rafale-Auftrag zu erteilen und damit die fast 50-jährige ununterbrochene Partnerschaft fortzusetzen, heißt es in der Mitteilung. Dieser zusätzliche Auftrag spiegle die große Zufriedenheit der griechischen Regierung mit den operativen Qualitäten der Rafale wider, sowie ihre Bereitschaft, die Kampfkapazitäten der griechischen Luftwaffe zu stärken, um die Souveränität des Landes und die Sicherheit seiner Bevölkerung in einem zunehmend instabilen geopolitischen Umfeld zu gewährleisten, teilt Dassault weiter mit. “ Einmal mehr fühle ich mich durch das erneute Vertrauen der griechischen Luftwaffe in Dassault Aviation geehrt. Ich möchte den griechischen Behörden auch versichern, dass wir uns voll und ganz dafür einsetzen werden, ihre Erwartungen zu erfüllen“, sagte Eric Trappier nach der Unterzeichnungszeremonie.