Portugal hat im August 2019 für ihre Força Aerea Portuguesa bei dem brasilianischen Flugzeugbauer Embraer fünf mittelschwere Militärtransporter vom Typ KC-390 in Auftrag gegeben. Der erste Transporter aus dieser Bestellung steht nun im Embraer Werk Gavião Peixoto, São Paulo in der Flugerprobung. Embraer will den ersten KC-390 Transporter nach seiner Zertifizierung im Jahr 2023 an Portugal ausliefern.