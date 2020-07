Laut Dassault sind die ersten fünf für Indien bestimmten Rafale Kampfflugzeuge am Montag, den 26. Juli, in Richtung Indien gestartet, sie sollen am Mittwoch in Indien eintreffen.

Indien hat im Frühjahr 2015 nach jahrelangem hin und her 36 Rafale Kampfjets von Dassault gekauft, ursprünglich wollte man 126 Maschinen dieses Hochleistungsjet beschaffen und einen grossen Teil davon auf einer Endfertigungsstrasse in Indien produzieren. Zu diesem Grossauftrag kam es jedoch nicht, dafür hat sich Indiens Luftwaffe zum Kauf von 36 fabrikneuen Rafale Kampfjets aus den Fertigungshallen von Dassault entschieden. Die ersten fünf davon sind am Montag in Richtung neuem Einsatzort nach Indien gestartet. Die fünf Jets sollen am Mittwoch in