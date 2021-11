Eine F-35B Lightning II der Royal Navy ist während eines Routineflugs über dem Mittelmeer abgestürzt. Der Pilot konnte sich mit dem Schleudersitz retten und kurz darauf von einem Rettungshubschrauber aus dem Meer gefischt und sicher zum Flugzeugträger HMS Queen Elizabeth zurückgebracht werden. Warum die F-35B abstürzte, muss nun eine Flugunfalluntersuchung zeigen, diese wurde durch die Royal Navy bereits eingeleitet.

Bei der F-35B handelt es sich um die Short Take Off and Vertical Landing (STOVL) Variante. Die F-35B ist mit einem Lift Fan von Rolls Royce ausgerüstet und kann von kleineren Trägern aus betrieben werden.